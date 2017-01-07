Mehmet Ekici yarın kampa katılıyor

Fenerbahçe günlerdir beklenen transferi gerçekleştirdi, Mehmet Ekici'yi kadrosuna kattı. Trabzonspor ile bir süredir görüşmelerde bulunan ve prensipte anlaşan Sarı-lacivertliler, Mehmet ve Aatif'ın ikna edilmesiyle "Yılın takasını" gerçekleştirdi. Kanarya, mayıs ayında Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici için Bordo-mavililer'e sezon başında Sivasspor'dan aldığı Aatif ile 500 bin euro verecek. Kulüplerin anlaşmasında Muharrem Usta ile Şekip Mosturoğlu arasındaki görüşmeler büyük rol oynadı. 3 Temmuz sürecinden sonra ilk kez iki kulüp transfer alışverişi yaptı.

İMZAYI ATIP YARIN KAMPA GİDİYOR

Dick Advocaat tarafından istenen 8.5 numaralı transfer tamamlanırken, Fenerbahçe gurbetçi oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yarın Fenerbahçe kampına katılıp, sağlık kontrolüne girecek olan Mehmet Ekici'nin Denizlispor maçında tribünde olma ihtimali yüksek... Fenerbahçe her sezon için Mehmet Ekici'ye 1.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Oyuncunun maliyeti ise 5.5 milyon euroyu bulacak.

ALPER'İN YERİNE FORVET ARKASINDA

İkinci yarı öncesinde hücuma dönük ve pasları iyi olan bir orta saha isteyen Dick Advocaat, Mehmet Ekici'yle Trabzonspor maçından sonra ayak üstü görüşmüş ve "Seni çok beğeniyorum" demişti. Ekici, Alper Potuk'un yerine forvet arkasında oynayacak. 26 yaşındaki maestro, Nürnberg ve Werder Bremen'de de forma giydi. 2.5 yıl önce Trabzonspor'a geldi.