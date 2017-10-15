Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Ekici'de kas yırtığı sakatlığı!

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde kadroya alınmayan Mehmet Ekici'de 2. derece kas yırtığı tespit edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 8. haftasında Malatyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku yaşanıyor.

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Mehmet Ekici'nin sakatlandığını açıkladı.

Kadroya neden alınmadığıyla ilgili konuşan Kocaman, "Mehmet Ekici dün yapılan antrenmanda kendi özel çalışırken ağrısı olduğunu söylemiş. Kas yırtığı var. O yüzden de kadroda yok." dedi. 

Alınan bilgilere göre 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, ligin 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA