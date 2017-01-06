Fenerbahçe, Mehmet Ekici için anlaşmaya vardı!

Bir süredir Mehmet Ekici'nin transferi için Trabzonspor ile görüşme halinde olan Şekip Mosturoğlu ve Mahmut Uslu, transfer için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

3.5 yıllık anlaşma

Mehmet Ekici'nin transferi için Aatıf'ı da Trabzonspor'a göndermeye ikna eden Fenerbahçe, Ekici ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve milli futbolcuya yıllık 1.5 milyon euroluk garanti bir ödeme yapacak.

Pazar günü kampa katılması bekleniyor

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek olan Ekici'nin en geç Pazar günü sarı-lacivertli takımın kampına katılması bekleniyor. Ekici ve Aatıf ile transfer konusunda kesin olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe, Ekici'nin sağlık kontrolünün ardından transferi resmi olarak açıklayacak. (Sporx)