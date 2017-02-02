Mehmet Ekici'de son dakika gelişmesi!

FFP Fenerbahçe'yi fena vurdu. 2 milyon Euro ile dünyanın 4 bir yanında 10 numara arayan Fenerbahçe istediği oyuncuyu alamadı.

Mehmet Ekici ile 3 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edilen Fenerbahçe'den sürpriz de bir hamle geldi. Pro-lisansa sahip bir antrenör eşliğinde çalışması gereken Mehmet Ekici'ye Trabzonspor'un 1461'den Abdülkadir Aslan'ı tahsis etmesine cevap geldi.

Yönetimin talimatı ile Mehmet Ekici için Fatih Yıldız bir idman programı hazırladı. Mehmet Ekici, Aslan'ın değil de Yıldız'ın hazırladığı idman programı ile çalışmalara başladı.

İkinci Mehmet Ekici vakası

Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası transferine Mehmet Ekici damga vurmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Trabzonsporlu oyuncu Fenerbahçe ile anlaşmış ancak iki takım arasında anlaşma sağlanamayınca Trabzon'da kalmıştı.

"Fenerbahçe ile anlaştım. Başka takıma gitmem" diye rest çekince de Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Bunun bir örneği de Brezilya'da yaşandı. Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında yer alan Rodriguinho, Corinthians'ın kendisini Fenerbahçe'ye satmaması sonrasında kulübüne rest çekti. Bunun üzerine Brezilyalı oyuncu Itaquera ile oynanacak maçın 26 kişilik kadrosuna alınmadı.

Corinthianslı Rodriguinho'nun sözleşmesi 2017 yılının sonunda sona eriyor.

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