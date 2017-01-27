Mehmet Ekici: Fenerbahçe'ye gidişimi Şenol Güneş engelledi

Son 1 aydır spor gündemini en çok meşgul eden konu Mehmet Ekici’nin transferi… Trabzon- spor’dan ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra 3 büyük kulübün transfer listesinde ilk sıralarda yer alan milli oyuncu, hem kulüpleri hem de taraftarı birbirine düşürdü. Her fırsatta Fenerbahçe’de oynamak istediğini söyleyen Ekici için Beşiktaş Yönetimi bordo-mavililerle el sıkışınca da olanlar oldu. Karşılıklı suçlamalar birbirini kovalarken, Mehmet Ekici Babaspor internet sitesine içini döktü. Trabzonspor’un kendisine ‘mobbing’ uyguladığını söyleyen gurbetçi oyuncu, “Artık o kadar sıkıldım ki Münih’e bile geri dönebilirim” dedi.

UEFA’ya şikâyet edeceğim

Bugüne kadar hiçbir yöneticinin kendi fikrini sormadığını söyleyen Mehmet Ekici, “Beni Trabzonspor’da eşya olarak görüp, itibarsızlaştırıyorlar. Ben Trabzonspor’dan bu ücreti baskıyla almadım, anlaşarak aldım. Trabzonspor’u UEFA’ya şikâyet etmeyi düşünüyorum” dedi. Genç oyuncu, gelinen noktadan ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i sorumlu tuttu. Güneş’in Fenerbahçe’ye transferine taş koyduğunu söyleyen Ekici, “Transferimi Şenol Güneş engelledi, gidin ona sorun. Olayın buraya gelmesinin sorumlusu Güneş’tir. Bu konuda anlatacaklarım çok ama şimdilik susacağım. Bir karar verdim ve bunun sonuna kadar arkasındayım” diye konuştu.