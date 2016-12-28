Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Ekici: Gitmek istiyorum

Fenerbahçe yenilgisinin üzüntüsünü yaşayan Trabzon’a bir kötü haber de Mehmet Ekici’den geldi...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve 5 Ocak’tan itibaren başka bir kulübe imza atma hakkı
bulunan Mehmet Ekici’nin, Başkan Muharrem Usta’yla yaptığı son görüşmede “Ayrılmak istiyorum” dediği ortaya çıktı.
 
Trabzon’dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Ekici, 1.7 milyon Euro’luk teklife olumsuz yanıt vermişti. Galatasaray'ın, Mehmet Ekici için yıllık 2 milyon Euro’yu gözden çıkardığı, Beşiktaş’ın da
transfer için nabız yokladığı bildirildi.
 
Ekici, tercihini G.Saray’dan yana kullanırsa, son dönemde Trabzon’dan Cimbom’a geçen Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Engin Baytar ve Cavanda’nın izinden gitmiş olacak.
 
Mehmet Ekici Ağustos 2014'te 1.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştu. Milli futbolcu ilk sezonunda forma giydiği 42 maçta 10 gol atıp, 14 asistle yıldızlaşmıştı. Geçen sezon ise 22 maçta oynayan Ekici, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
 
Bu sezon forma giydiği 19 maçta performansıyla taraftarlar tarafından da eleştiri alan Mehmet Ekici, yalnızca 3 gol attı, hiç asist yapmadı. (Habertürk)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA