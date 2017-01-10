Aatif Chahechouhe Antalyaspor'a da gitmedi

Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe krizi devam ediyor. Trabzonspor'un başarılı orta sahası Mehmet Ekici'yle her konuda anlaşan ancak Aatif'in Bordo Mavili ekibi gitmek istememesi sebebiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'de Faslı oyuncu bu kez de Antalyaspor'un teklifini reddetti.

1,5 milyon bonservis verdiler

Antalyaspor'un Aatif için 1,5 milyon euro bonservis verdiği, Fenerbahçe'nin bunu kabul ettiği ancak Faslı oyuncunun Sarı Lacivetliler'den aldığı yüksek ücreti kayvbetmemek için Antalya'nın da teklifini reddettiği öğrenildi.

Bu kararla birlikte Sarı Lacivertliler'in Antalya kampına da çağrılan 30 yaşındaki oyuncunun kulüpte kalması da kesinlik kazandı.