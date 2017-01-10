Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'a da gitmedi

Trabzonspor'un teklifini reddettiği için Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferine engel olan Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'dan gelen teklifi de reddetti.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe krizi devam ediyor. Trabzonspor'un başarılı orta sahası Mehmet Ekici'yle her konuda anlaşan ancak Aatif'in Bordo Mavili ekibi gitmek istememesi sebebiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'de Faslı oyuncu bu kez de Antalyaspor'un teklifini reddetti. 
 
1,5 milyon bonservis verdiler
 
Antalyaspor'un Aatif için 1,5 milyon euro bonservis verdiği, Fenerbahçe'nin bunu kabul ettiği ancak Faslı oyuncunun Sarı Lacivetliler'den aldığı yüksek ücreti kayvbetmemek için Antalya'nın da teklifini reddettiği öğrenildi. 
 
Bu kararla birlikte Sarı Lacivertliler'in Antalya kampına da çağrılan 30 yaşındaki oyuncunun kulüpte kalması da kesinlik kazandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Genel Kurul'a hitap etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Genel Kurul'a hitap etti

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

Havadan görüntülenen Kapadokya büyüledi

Havadan görüntülenen Kapadokya büyüledi

Celal Kılıçdaroğlu üyelik için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Celal Kılıçdaroğlu üyelik için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA