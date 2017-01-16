Mehmet Ekici Beşiktaş'a imza atmazsa siyah beyazlı ekip Trabzonspor'dan 2 milyon euro daha alacak
Olcay Şahan'ı 200 bin euro karşılığında Trabzonspor'a veren Beşiktaş yönetiminin, Mehmet Ekici'nin gelmemesi halinde 2 milyon euro daha alacağı belli oldu.
- Haber1903
Trabzonsporlu futbolcunun Beşiktaş ya da Fenerbahçe’den hangisine transfer olacağı merak konusu oldu.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MADDE KOYDURDU
Olcay Şahan’ın 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’a transfer olmasının arkasındaki gerçek ise buna bağlı olarak ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta’dan Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe’ye gönderilmemesi için söz almıştı. Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi de bunun üzerine Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a transfer olmasının ardından yapılan anlaşmaya bir madde koydurduğu öğrenildi.
MEHMET EKİCİ FENERBAHÇE'YE GİDERSE BEŞİKTAŞ OLCAY İÇİN 2 MİLYON EURO DAHA ALACAK
Bu maddeye göre Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda Beşiktaş, Trabzonspor’dan Olcay Şahan için 2 Milyon Euro daha bonservis bedeli alacak.
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