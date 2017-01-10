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Mehmet Ekici'nin yerine Emre Akbaba

Mehmet Ekici'yle yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, boşluğu Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba ile doldurmak istiyor.

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Trabzonspor bir taraftan kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek için çalışırken; bir taraftan da genç oyuncularla kadroda derinlik oluşturmak için çaba sarf ediyor. Bordo-mavililer son olarak Aytemiz Alanyaspor'un 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bu transfer gelişmesini doğrularken, "Mustafa Yumlu'yu istedik ama onu Rodallega'ya karşılık Akhisar'a vereceklerini söylediler. Biz de teklifi şimdilik reddettik" dedi. Trabzonspor'un genç oyuncu için yeni bir teklif daha sunabileceği öğrenildi.

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