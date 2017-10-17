Mehmet Ekici'yi sakatlayan neden hırsı oldu

Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi son idmanda kasığındaki sakatlığı nükseden Mehmet Ekici'nin hırsının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Kasığında ikinci derecede yırtık oluşan tecrübeli oyuncunun, takıma bir an önce dahil olabilmek için doktorların verdiği çalışma programını aştığı ve kendisini fazla zorlayınca tekrar sakatlandığı öğrenildi.

15 gün sahalardan uzak kalacağı bildirilen Mehmet Ekici'nin derbiden sonraki Kayserispor maçına yetişmesi de zor görünüyor.

(Fotomaç)