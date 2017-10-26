Mehmet Özdilek, Atiker Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı!
Atiker Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yeni takımıyla ilk çalışmasına çıktı.
Akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Tedavisine devam edilen Abdou Razack Traore dışında tüm oyuncuların katıldığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular top kontrolü ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.
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