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Mehmet Özdilek: Devre arasında takviyeler yapacağız

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, '1 puan bizim açımızdan çok önemliydi' dedi.

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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Özdilek, “Maç öncesinde 7 sakatımız vardı. Hem Avrupa, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda her maçımızı kazanabilecek kadar oynadık. 9 haftadır kaybetmeyen ve son 5 maçını kazanan bir rakibe karşı oynadık. İlk devre rölantide giden bir müsabaka. 2. yarı ilk yarıdaki eksiklerimizi görerek oyunculara aktardık. Rakibe yakın oynayarak oyunu daralttık ve bunun sonucunu da gördük. Maç 1-0 biter diye düşünüyordum ki, gereksiz bir oyuncuya uzak kalmadan gol yedik. 1-1’den sonra maçı bitirebilir ya da kaybedebilirdik. Çok gitti geldi maç. Sonuçta 1-1 bitti. 1 puan bizim açımızdan çok önemliydi. Eksiklerimizi biliyorum, devre arasında takviyeler yapacağız. Bu takım kendini daha yukarılara taşıyacak. Eksikleri gidererek ikinci yarı daha iyi bir Konyaspor olacağız” şeklinde konuştu.

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