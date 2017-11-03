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Mehmet Özdilek: Marsilya ile final maçına çıkacağız

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 0-0 sona eren Salzburg karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

"En az rakip kadar mücadele eden bir Konyaspor vardı. Buraya moral olarak iyi seviyede geldik. Gerekli analizleri yaptık ve maçta birebir aynısı oldu. Maçın geneline bakarsak rakibe pozsiyon vermedik. Final tercihlerini doğru yapsaydık galip gelebilirdik. Konyaspor tarihinde ilk kez deplasmandan puan alıyoruz. Guimares'in Marsilya'yı yenmesi bizim adımıza çok önemliydi. Marsilya ile final maçına çıakcağız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Devre arasına kadar takım bir şekilde böyle gidecek ama takviyeler olacak."

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