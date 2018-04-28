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Mehmet Sepil: Demba Ba'nın Göztepe ruhunu taşımayacağına inansaydım dün de sahada olmazdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, dün 5-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçında tepki gösterilen Senegalli futbolcuları Demba Ba ile ilgili olarak, 'Demba Ba'nın Göztepe ruhunu taşımayacağına inansaydım dün de sahada olmazdı.' dedi.

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Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçındaki  gibi farklı bir skoru uzun zamandır alamadıklarını ancak bu maçtan sonra bir sürü  güzel şey konuşma ihtimallerinin olmasına rağmen Demba Ba'yı konuşmanın üzücü  olduğunu söyledi.

Birkaç hafta önce Demba Ba'nın eski takımı Beşiktaş'a karşı  oynadıkları maçtan önce Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili bir takım  görüşlerin ortaya çıktığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

 "Amaç Demba Ba'yı ve Göztepe'yi etkilemekti. Şu anda gelişen olaylara  baktığımızda bizim ayarımızı bozmak isteyenlerin başarılı olduğunu görüyoruz.  Yarın da bu olacak. Ancak biz Göztepe olarak bir bütünüz, bu bütün de bizi  başarıya taşıyor. Futbolda herkes birbirinin ayarını bozmaya çalışıyor.  Dolayısıyla bizim bu oyuna alet olmamamız gerekiyor."

Sepil, Demba Ba'nın 5-1 yenildikleri Beşiktaş maçından sonra  siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vermemesi gerektiğini  belirterek "Bu speküle edildi, o günlerden bugünlere gelindi. Demba Ba'nın  sakatlığı nedeniyle oynamaması nedeniyle dedikodu makinesi çalıştırıldı. Biz  olumsuzluklardan beslenen bir Göztepe yaratmayacağız. Futbolda olumsuzluklardan  beslenen taraf var, Göztepe'de de var. Biz taraftar olarak, tribün olarak, camia  olarak, başkan olarak bu tür olaylara karşı çok dikkatli olmak zorundayız." diye  konuştu.

"Demba Ba'nın kalmasını isterim"

Demba Ba ile taraftarların tepkileriyle ilgili bir görüşme yapacağını  kaydeden Sepil, şöyle devam etti:

"Demba Ba'nın Göztepe'de kalmasını istediğimi zaten söyledim. Böyle  bir hava oluşturulmak isteniyor, 'başkan istiyor camia istemiyor' diye.  Taraftarın camianın görüşünü yok sayamam ama büyük camiayız. Demba Ba'nın Göztepe  ruhunu taşımayacağına inansaydım dün de sahada olmazdı. Ben hala Demba Ba'nın  kalmasını isterim. Demba Ba'nın bu olaydan nasıl etkinlendiği de önemli. Kısa  sürede fabrika ayarlarımıza döneriz. Büyüklüğümüzü bu olaylarda göstereceğiz.  Kendi içimizde bölünmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor."

Sepil, Demba Ba ile daha önce 2 kez sözleşmesini uzatmak için bir  araya geldiklerini belirterek, "Her ikisinde de Göztepe'de kalmak istediğini  beyan etti." dedi. Demba Ba'nın dünkü maçta olumsuzluklara rağmen bir gol atıp,  bir asist yaptığını kaydeden Sepil, taraftara herhangi bir tepki göstermeden maçı  tamamladığını söyledi.

Hedef beşincilik

Sepil, statü gereği Teleset Mobilya Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı  kazandığı takdirde ligde 5. sırada yer alacak takımın Avrupa kupalarına  gidemeyeceğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Akhisarspor gibi bir takımın başarılı olması beni mutlu etti.  Başlarında eski hocamız Okan Buruk var. Biz kalan 3 haftada beşinci olmak için  elimizden geleni yapacağız. Beşincilik çok düşünmediğimiz bir hedefti ancak iyi  bir ekip kurduk ve bugüne geldik. Kalan 3 haftayı da en iyi şekilde kapatmaya  çalışacağız. Önümüzde Evkur Yeni Malatyaspor maçı var. Daha sonra düşmeme  mücadelesini sürdüren Konyaspor'la karşılaşacağız. Son Galatasaray maçı daha da  ilginç olacak. Alınacak sonuçlara göre onların şampiyonluk, bizim de Avrupa  kupalarına katılma hakkı maçımız olabilir."

Avrupa kupaları için henüz hazır olmadıklarını aktaran Sepil, "Avrupa  ayağımıza gelirse bu fırsatı kaçırmak istemeyiz. Ancak bizim büyük hamleler yapma  planımız yok. 'Avrupa'da iddialı olacağız' diye ayarımızı bozmayacağız." diye konuştu.

Sepil, teknik direktör Tamer Tuna'nın takımda kalıp kalmayacağını  sezon sonunda görüşeceklerini belirterek, "Ben Tamer hocadan gayet mutluyum, o da  burada yer almaktan mutlu. Mutluluk ayrı, anlaşmak ayrı. Kendisi başarılı bir  hoca, güzel şeyler yapıyor, sezon sonunda bu süreci birlikte değerlendireceğiz.  Sezon bitmeden görüşmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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