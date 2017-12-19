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Mehmet Sepil: İlk 16 haftada 30 puanı ben de beklemiyordum

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek 16. haftada 30 puana ulaşan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, bu kadar puan alacaklarını beklemediğini söyledi.

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Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor karşısında  aldıkları galibiyetle üst üste 4. maçlarını kazandıkları için mutlu olduklarını  kaydetti.

Takımının iyi performans gösterdiğini ifade eden Sepil, şöyle konuştu:

"Bu karşılaşma, Galatasaray maçını daha enteresan bir hale getirdi.  Bize hala niye üst sıralardan bahsetmiyorsunuz diye soruyorlar. İleride  bahsederiz, oraya yaklaşalım o zaman bahsederiz. Şu an hedefimiz tek tek bütün  maçları kazanmak. Haftaya Galatasaray karşısına da aynı şekilde çıkıp,  oynayacağız. Seyirci ve camia inanılmaz. Hep beraber kenetlendik, yolumuza devam  edeceğiz."

Sepil, lige yeni çıkmış bir ekip olarak 30 puana ulaşmanın önemli  olduğunu belirterek, "Bunun hayalini bile kurmuyordum. Hayallerimizi  genişletiyoruz. İlk 16 haftada 30 puanı ben de beklemiyordum, hiçbirimiz  beklemiyorduk. Şu ana kadar geldiğimiz nokta çok güzel, inşallah buna bütün sezon  devam ederiz." dedi.

Galibiyet oranı yüzde 56

Süper Lig'e 14 sezon sonra dönen Göztepe, en başarılı olduğu dönemi  geçiriyor. Süper Lig'de 786 maçta 247 galibiyet, 251 beraberlik ve 288 mağlubiyet  alan Göztepe, toplamda yüzde 31'lik galibiyet oranına sahip.

1970-1971 sezonunda 30 maçta ligi 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7  mağlubiyetle 3. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip, o sezon yüzde 47'lik  galibiyet oranı yakalamıştı.

Bu sezon ilk 16 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan  İzmir temsilcisi, yüzde 56'lık galibiyet oranıyla 1970-1971 sezonundaki  başarısını geride bıraktı.

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