Mehmet Sepil: Jahovic'i Jahovic yapan Göztepe'dir

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş'ın forvet adayları arasında gösterilen Adis Jahovic için konuştu ve kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirtirken, oyuncuya yeni sözleşme önerdiklerini belirtti.

Sepil, Jahovic'in durumuyla alakalı beIN Sports Haber'de yaptığı açıklamada, "Jahovic inanılmaz bir performans gösterdi, üst lige çıkmamızda katkıları oldu. Okan hoca bize önermişti, bu sene de performansını devam ettirdi. Biz de bu kadar büyük bir performans göstereceğini beklemiyorduk. Türkiye'nin en başarılı golcülerinden biri. Neticede bizim elimizde bir kontrat var. Bu sene sonuna kadar var, sonra opsiyonlar var. Mühim olan Jahovic'i tutmak değil, mutlu tutmak. Jahovic'in hakkı, performansı, şu andaki kontratının ötesinde. Biz Jahovic'in kontratını iyileştirmek durumundayız. Kendisine sorduk, menajerimle görüşün dedi. Biz görüşmelerimizi yapıyoruz. Şu anda Ronaldo gelse, bütçeye uymazsa almam, kimse kusura bakmasın. Her kısa başarıda hedefleri değiştirirsiniz, çakılırsınız. Bizim Jahovic'e verebileceğimiz bir ücret var, Jahovic de bunu kabul edecek, inanıyorum. Jahovic'i Jahovic yapan da Göztepe'dir. Şu anda bana gelen somut bir teklif yok." ifadelerini kullandı.