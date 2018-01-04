Mehmet Şimşek: Cenk Tosun transferi cari açığa olumlu katkı sağlayacak
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ın futbolcusu Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
Cenk Tosun'un transferinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk'in İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
Şimşek, açıklamasında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun'un 27 milyon pound karşılığında Everton'a transfer olduğu belirtiliyor...
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