Mehmet Topal'ın sağ kolu çıktı!
Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın sağ kolu çıktı.
- Akşam
Son dakikada bir pozisyon sonrası yere düşen tecrübeli yıldızın, maç sonrasında kolu askıya alındı. Topal, "Son dakikada omzumun üstüne düştüm. Kolumu askıya aldık. İnşallah bir şey yoktur. Takım halinde iyi defans yaptık. Arkadaşları kutluyorum" dedi.
İkinci yarı o halde oynadı
Mücadelede ilk yarı bitiminde Mehmet Topal üzüntüsü yaşandı. İlk devrede Fenerbahçe adına en iyi oyunculardan olan Mehmet Topal talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Devre biterken kendi ceza sahasında Podolski ile girdiği ikili mücadelede bir anda yerde kalan tecrübeli yıldız, omzundan sakatlandı. Omzunun üzerine düşen 30 yaşındaki futbolcuya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Devre bitiminde soyunma odasına götürülen milli yıldızın ciddi anlamda acı çektiği görüldü.
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