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Mehmet Topal: Özür dilemek isterim ama her zaman özür iyi olmuyor

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Mehmet Topal açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından Mehmet Topal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
 
Özür dilediklerini söyleyen Topal, "Kalemize gelen ilk top gol oluyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama artık bir şeylerin farkına varmalıyız ve uyanmalıyız. Çok üzgünüz. Özür dilemek isterim ama her zaman özür iyi olmuyor" ifadelerini kullandı.
 
Kaleyi bulan ilk şutun gol olmasına şaşıran tecrübeli oyuncu, "Bunların sezon başı olması da hoş değil. Toparlamamız gerekiyor, söyleyecek de bir şey yok. Gelen ilk top gol oluyor, bunu düşünmekten kafayı yiyeceğim" dedi.

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