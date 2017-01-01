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Mehmet Topal saldırıya uğrayan gece kulübündeydi iddiası yalanlandı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırı anında Ortaköy'deki gece kulübünde olduğu iddiası yalanlandı.

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Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının gerçekleştiği mekanda olduğu iddiasının doğru olmadığı açıklandı.
 
Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.

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