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Mehmet Topal'da 2.derecede yırtık tespit edildi

Dün akşam Adanaspor maçının 40.dakikasında sakatlanan Mehmet Topal'da 2.derecede yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu Başakşehir karşılaşmasında sahada yer alamayacak.

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Fenerbahçe’de Mehmet Topal önce sevindirdi sonra üzdü. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta sahası 40. dakikada beraberlik golüne imza atarak takımını ayağa kaldırdı. Golünü atan Mehmet, hemen ardından sakatlandı.

MEHMET TOPAL YERİNİ KARAVAEV'E BIRAKMIŞTI
 
Sadece 2 dakika sonra bir pozisyonda kasığını tutan Mehmet Topal, oyuna devam edemedi. Direkt olarak kenara değişiklik işareti yapan başarılı yıldız, devreyi tamamlayamadan çıktı ve yerini yeni transfer Karavaev’e bıraktı.
 
MEHMET TOPAL 2 HAFTA YOK
 
Mehmet Topal'ın arka adalesinde 2. derecede kısmi yırtık tespit edildi. 10-15 gün sahalarda uzak kalması beklenen tecrübeli oyuncu haftaya oynanacak olan M. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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