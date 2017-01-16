Mehmet Topal'da 2.derecede yırtık tespit edildi
Dün akşam Adanaspor maçının 40.dakikasında sakatlanan Mehmet Topal'da 2.derecede yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu Başakşehir karşılaşmasında sahada yer alamayacak.
Fenerbahçe’de Mehmet Topal önce sevindirdi sonra üzdü. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta sahası 40. dakikada beraberlik golüne imza atarak takımını ayağa kaldırdı. Golünü atan Mehmet, hemen ardından sakatlandı.
MEHMET TOPAL YERİNİ KARAVAEV'E BIRAKMIŞTI
MEHMET TOPAL YERİNİ KARAVAEV'E BIRAKMIŞTI
Sadece 2 dakika sonra bir pozisyonda kasığını tutan Mehmet Topal, oyuna devam edemedi. Direkt olarak kenara değişiklik işareti yapan başarılı yıldız, devreyi tamamlayamadan çıktı ve yerini yeni transfer Karavaev’e bıraktı.
MEHMET TOPAL 2 HAFTA YOK
Mehmet Topal'ın arka adalesinde 2. derecede kısmi yırtık tespit edildi. 10-15 gün sahalarda uzak kalması beklenen tecrübeli oyuncu haftaya oynanacak olan M. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.