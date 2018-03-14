Mehmet Topal ve Mauricio Isla antrenmana katılmadı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerde kan değerlerinde yorgun olduğu belirlenen Mehmet Topal ile ayağında ağrı bulunan Mauricio Isla'nın yanı sıra sakatlıkları süren İsmail Köybaşı ve Vincent Janssen idmanda yer almadı.
Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve dünkü çalışmada yer almayan Roman Neustaedter ise antrenmana katıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
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