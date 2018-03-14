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Mehmet Topal ve Mauricio Isla antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu  Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda  futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde kan değerlerinde yorgun olduğu belirlenen Mehmet  Topal ile ayağında ağrı bulunan Mauricio Isla'nın yanı sıra sakatlıkları süren  İsmail Köybaşı ve Vincent Janssen idmanda yer almadı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve dünkü  çalışmada yer almayan Roman Neustaedter ise antrenmana katıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına  devam edecek.

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