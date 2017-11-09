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Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak: Beşiktaş veya başka bir kulüple görüşmem olmadı

Adı Beşiktaş ile anılmaya başlanan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, konu ile ilgili NTV Spor’a konuştu.

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Fenerbahçe’de son 3 sezonun en fazla forma giyen ismi Mehmet Topal, bu sezon istediği şansı bulamadı.

Sarı-lacivertli ekibin son oynadığı Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmayan Mehmet’in teknik direktör Aykut Kocaman ile sorun yaşadığı ve takımdan ayrılabileceği gündeme geldi.

Adı Beşiktaş ile anılmaya başlanan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, konu ile ilgili NTV Spor’a konuştu.

Mehmet Topal’ın Fenerbahçe ile 2020’ye kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Altıparmak, "Mehmet, Fenerbahçe’nin futbolcusu. Kulübü ile 2 yıl daha kontratı var. Benim Beşiktaş veya başka bir kulüp ile Mehmet için görüşmem olmadı. Sosyal medyada bu konu ile ilgili haberleri ben de gördüm. Fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’de 6. sezonu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon 6’sı ilk 11’de olmak üzere 10 karşılaşmada görev yaptı.

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