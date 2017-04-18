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Mehmet Topuz ve Meireles'ten haber var!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşamayan Mehmet Topuz ve Meireles sezon sonunda yeniden futbola geri dönecekler.

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Mehmet Topuz, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erince haziran ayınca bitince boşa çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Chelsea'den Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen fakat sözleşmesi biten Raul Meireles ile birlikte sezonu boşta geçirdi. Her iki isim de birçok kulüple görüştü fakat kimseyle anlaşma sağlayamadı. Sarı-Lacivertli ekipte şampiyonluklar yaşayan Mehmet Topuz, sezon sonuna kadar bekleyip yurt içinde bir kulüple anlaşmaya çalışacak.

Meireles'in ise Portekiz'e geri dönme ihtimali kuvvetle muhtemel. Tecrübeli futbolcu, geçmiş dönem kendisiyle ilgilenen İngiliz takımlarıyla yeniden temas kurup şansını deneyebilir.

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