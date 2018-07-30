Mehmet Yağmur'un yeni takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Yağmur ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Galatasaray Odeabank'ta forma giyen Mehmet Yağmur ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin, Mehmet Yağmur'un transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon Galatasaray Odeabank forması giyen Mehmet Yağmur'u bünyemize katarak Tu Holloway'in ardından önemli bir transfer daha yaptık. Bu hafta içinde transferi önemli ölçüde tamamlayıp yeni sezon hazırlıklarına başlamak istiyoruz."