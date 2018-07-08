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Mehmet Zeki Çelik resmen Lille'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un milli futbolcusu Mehmet Zeki Çelik, Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız kulübü ile 5 yıllık  sözleşme imzaladığını söyledi.

Sarıalioğlu, Türk futbolu açısında önemli bir transferin  gerçekleştiğini belirterek, "Alacağımız bonservis ücretinden önce önemli olan 1.  Lig'den Fransa'ya transfer yapılması. Alacağımız ücretin yarısı Bursaspor'un.  Sözleşmenin bir örneğini süresi içinde Bursaspor'a bildireceğiz. Gerek görürlerse  kendileri bununla ilgili açıklama yapar. Bizim için değerli olan Zeki gibi  gençlerin İstanbulspor'u tercih etmesi. A milli ve ümit milli takımda oynayan  futbolcularımız var. Bundan sonra da dikkatle izleneceğiz. İnşallah örnek olur ve  genç oyuncular İstanbulspor'u tercih eder." diye konuştu.

Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki, 2016-2017 sezonu  öncesinde İstanbulspor'a transfer oldu. Genç sağ bek, Spor Toto 1. Lig'de  gösterdiği performansla teknik direktör Mircea Lucescu tarafından A Milli  Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı. Mehmet Zeki, Türkiye'nin Rusya ile geçen ay  yaptığı hazırlık maçında da forma giydi.

Çalışkan: "Çok önemli bir transfer"

Mehmet Zeki Çelik'in menajeri Ceylan Çalışkan, Türk futbolu açısından  çok önemli bir transferin gerçekleştiğini kaydetti.

Çalışkan, milli futbolcunun transferinin tamamlandığını aktararak,  "Çok önemli bir transfer. 1. Lig'den Lille gibi önemli bir Avrupa kulübüne  Zeki'nin transferini gerçekleştirdik. Türk futbolcularının önünün açılması ve  milli takımımız açısından çok önemli bir transfer gerçekleştirdik. Hem Türk  futboluna hem de Lille Kulübüne hayırlı olsun. Zeki'nin çok başarılı olup,  dünyanın büyük kulüplerinden birine gideceğini canı gönülden inanıyorum."  ifadelerini kullandı.

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