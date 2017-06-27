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Meireles: Ronaldo Premier Lig'e dönebilir

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo hakkında, yıldız oyuncunun vatandaşı Raul Meireles önemli açıklamalar yaptı.

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Meireles Ronaldo'nun Premier Lig'e dönebileceğini belirtti. Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Meireles, "Elbette Ronaldo Premier Lig'e dönebilir. İngiltere'de birçok başarı elde etti. Real Madrid'den ayrılması durumunda böyle bir şey olabilir. Premier Lig onun için doğru bir seçim olur" diye konuştu.
 
Vergi kaçakçılığı suçlaması ile karşı karşıya kalan yıldız oyuncunun İspanya'dan ayrılmak istediği ifade ediliyor. İmaj haklarını başka bir ülkede göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen Portekizli, üst üste 2 kez şampiyon olduğu Real Madrid'den ayrılabilir.
 
Hürriyet

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