Meksika'da deprem futbolu da vurdu!
Güney Amerika ülkesi Meksika'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Meksika'da gerçekleşen 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle Club América - Cruz Azul karşılaşması ertelendi.
Güney Amerika ülkesi Meksika'da şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk ölçümler depremin büyüklüğünü 7.4 olarak belirledi.
Yerin 43 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Puebla kenti olarak açıklandı.
Meksika'da gerçekleşen 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle Club América - Cruz Azul karşılaşması ertelendi.
Maçın oynanacağı stadyumda meydana gelen tahribatın ardından bu kararın alındığı öğrenildi.
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