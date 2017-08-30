Melli: Fenerbahçe için NBA'den gelen teklifleri reddettim

THY Euroleague ekibi Brose Bamberg’ten Fenerbahçe Doğuş’a transfer olan Melli, transfer süreci ile ilgili Corriere della Sera’ya konuştu.

“NBA’den büyük bir teklifi geri çevirdim. Oraya hayır demek kolay değildi, NBA’de oynamak benim hayallerimden biri. Ancak öncelikli olarak Fenerbahçe ile Euroleague’i kazanmak istiyorum”.