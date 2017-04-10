Melo isyan etti: Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak...

Felipe Melo, Galatasaray'ın Başakşehir'e 4-0 yenildiği maçın bitiminde sarı-kırmızılı taraftarlar gibi çileden çıktı. Galatasaray'da oynadığı dönemde sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, Başakşehir maçı bitiminde isyan etti ve Fatih terim ile Abdurrahim Albayrak'a mesaj gönderdi.

FELİPE MELO'DAN OLAY GALATASARAY TEPKİSİ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra önce Inter'a daha sonra ise Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımı hala yakından takip ediyorç. Öyle ki, Galatasaray'ın Başakşehir maçını da izleyen Felipe Melo, 4-0'lık şok skorun ardından gündeme düşen tepkisiyle konuşuldu.

FATİH TERİM VE ABDURRAHİM ALBAYRAK'A MESAJ

Felip Melo, Galatasaray'da birlikte çalıştığı teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak'ı kötü gidişat nedeniyle yeniden göreve gelmeleri için adeta yalvardı.

"LÜTFEN GERİ DÖNÜN, ALLAH ALLAH..."

Melo, sosyal medya hesabından "Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, lütfen Galatasaray'a geri dönün. Allah Allah..." şeklinde tepki gösterdiği videoyu paylaştı. Bu görüntüler, Galatasaraylı taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşılırken, Felip Melo'nun bu görüşü, sarı-kırmızılı camiada haklı bir isyan olarak karşılandı.