Melo, rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletti

Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, Brezilya’da rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletip odasına koyunca dikkatleri üzerinde topladı.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu resmi sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda gösterdi. Sambacı, Palmeiras’ın Penarol ile oynadığı maçta attığı yumruk yüzünden 6 maç ceza almıştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Palmeiras-Penarol maçında rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletterek odasına koydu. (Fanatik)