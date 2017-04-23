Melo'dan derbi sonrası olay mesaj!

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından Felipe Melo'dan olay sözler! Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, Galatasaray'ın TT Arena'da Fenerbahçe'ye mağlup olduğu derbi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Karşılaşmadan önce de takıma başarı mesajı yayınlanayan Felipe Melo, kaybedilen derbi sonrası paylaşımında önemli olanın hırs ve azim olduğunu belirtti.

İşte Felipe Melo'nun derbi sonrası Galatasaray'a mesajı...

''Yenebiliriz veya yenilebiliriz, ama hırs ve azim olması lazım. Bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray''

Felipe Melo, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Inter'e gitmiş ve İtalya'daki kısa macerasının ardından da Brezilya ekiplerinden Palmeiras'a transfer oldu.