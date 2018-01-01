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Melo'dan Fenerbahçe'ye ağza alınmayacak küfür!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medyada yayınlanan bir videoda Fenerbahçe'ye ağır küfürler ettiği ortaya çıktı.

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Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Melo, yılbaşı akşamı yine olay yaratan bir harekete imza attı. Brezilyalı futbolcu Instagram'da yapılan canlı yayında Fenerbahçe'ye hakaret dolu sözler sarfetti.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medyada yayınlanan bir videoda Melo'nun Fenerbahçe'ye ağır küfürler ettiği ortaya çıktı.

Melo videoda, "O...ç.... Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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