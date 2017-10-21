Melo'dan Fenerbahçe'ye teşekkür!

İşte Melo’nun çarpıcı açıklaması:

“Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha…Kalbim ve dualarım takımımla beraber…

Tanrı’ya çok şükürler olsun ki bu derbiyi bir çok sefer oynama fırsatım oldu ve bir tanesinden sonrada Kadıköy’de Şampiyonluk kupası kaldırdım.

Bana hayatımda bir daha yaşayamayacağım bir olay yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe…”