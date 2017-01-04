Melo, Inter’le yolları ayırdı, Palmeiras'a imza atıyor...

Galatasaray'dan 2015 yılında ayrılarak Inter'in yolunu tutan Felipe Melo için Çizme'de işler bir kez daha yolunda gitmedi.

3.7 milyon euro bonservisle transfer olduğu Inter'de Mancini'den sonra göreve gelen Frank de Boer ve Stefano Pioli ile yıldızı barışmayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda bitecek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Melo'nun Brezilya Ligi'nin son şampiyonu Palmeiras ile anlaşması bekleniyor.

(Fanatik)