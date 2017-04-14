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Galatasaray 17 yaşındaki futbolcu Pape Habib Gueye'yi denemeye aldı

Galatasaray, Senegalli futbolcu Pape Habib Gueye'yi yakın takibe aldı ve oyuncuyu denemek için antrenmana çıkardı.

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Menajerlerin tavsiyesi üzerine forvet mevkiinde oynayan futbolcu hafta başında İstanbul'a getirildi. Pape Habib Gueye, hafta başından bu yana Galatasaray A2 takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 4 gündür, Florya Metin Oktay Tesislerinde A2 takımı ile antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki golcü futbolcu göze giremedi.

Habib Gueye'nin santrfordaki performansı Galatasaray kulübü yetkililerinin beğenisini kazanamazken 17 yaşındaki golcünün üst düzey bir oyun, yeteneğe sahip olmadığı öğrenildi. Bu hafta başına kadar G.Saray A2 takımı ile antrenmanlara çıkacak olan Senegalli oyuncu, bu düşünceyi değiştiremezse geri gönderilecek.

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