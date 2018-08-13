Menajeri açıkladı! 'Courtois, Chelsea'den özür diledi'

2014 yılından bu yana düzenli şekilde kalesini koruduğu Chelsea'den ayrılarak 35 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Thiabaut Courtois, eski kulübündeki son günlerinde sergilediği tutum sebebiyle camiadan özür diledi.

Belçikalı kalecinin menajeri Christophe Henrotay, Real Madrid ile sürdürülen görüşmeler sırasında Courtois'nın izinsiz olarak Chelsea antrenmanlarına katılmadığını ve bu durumun tepki çektiğini hatırlatarak, "Real Madrid ile anlaşmak üzereydik, ancak bir türlü görüşmeleri sonuçlandıramıyorduk. Thibaut bu sürecin uzamasından dolayı strese girdi ve antrenmanlara çıkmadı. Ancak daha sonra yetkililerden özür diledi ve şimdi herkes mutlu." dedi.

Courtois'nın Chelsea'de forma giydiği dönemde ailesinin Madrid'de yaşadığını vurgulayan Henrotay, "Eğer eşi ve çocuğu Londra'ya taşınsaydı durum çok daha farklı olabilirdi. Chelsea gibi bir kulüpten ayrılmanın başka bir sebebi olamazdı. Thibaut Chelsea'de çok sayıda kupa kazandı, ancak ailesinin Madrid'de olması, onu bu transfere zorladı." diye konuştu.

Henrotay bu süreçte Chelsea yetkililerinin de başarılı kalecinin durumunu anlayışla karşıladığını ve Real Madrid ile görüşmelerde uzlaşmacı bir tutum takındıklarını sözlerine ekledi.

2018 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan Belçika'nın kalesini koruyan ve turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Courtois'nın ayrılığı sonrası Chelsea, Atletic Bilbao'dan Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon euroluk rekor bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.