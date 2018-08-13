Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Menajeri açıkladı! 'Courtois, Chelsea'den özür diledi'

Belçikalı kaleci, menajeri aracılığıyla eski kulübüne mesaj gönderdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2014 yılından bu yana düzenli şekilde kalesini koruduğu Chelsea'den ayrılarak 35 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Thiabaut Courtois, eski kulübündeki son günlerinde sergilediği tutum sebebiyle camiadan özür diledi.

Belçikalı kalecinin menajeri Christophe Henrotay, Real Madrid ile sürdürülen görüşmeler sırasında Courtois'nın izinsiz olarak Chelsea antrenmanlarına katılmadığını ve bu durumun tepki çektiğini hatırlatarak, "Real Madrid ile anlaşmak üzereydik, ancak bir türlü görüşmeleri sonuçlandıramıyorduk. Thibaut bu sürecin uzamasından dolayı strese girdi ve antrenmanlara çıkmadı. Ancak daha sonra yetkililerden özür diledi ve şimdi herkes mutlu." dedi.

Courtois'nın Chelsea'de forma giydiği dönemde ailesinin Madrid'de yaşadığını vurgulayan Henrotay, "Eğer eşi ve çocuğu Londra'ya taşınsaydı durum çok daha farklı olabilirdi. Chelsea gibi bir kulüpten ayrılmanın başka bir sebebi olamazdı. Thibaut Chelsea'de çok sayıda kupa kazandı, ancak ailesinin Madrid'de olması, onu bu transfere zorladı." diye konuştu.

Henrotay bu süreçte Chelsea yetkililerinin de başarılı kalecinin durumunu anlayışla karşıladığını ve Real Madrid ile görüşmelerde uzlaşmacı bir tutum takındıklarını sözlerine ekledi.

2018 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan Belçika'nın kalesini koruyan ve turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Courtois'nın ayrılığı sonrası Chelsea, Atletic Bilbao'dan Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon euroluk rekor bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA