Patrick van Diermen: Janssen Tottenham'da kalacak
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Hollandalı golcü Vincent Janssen'in Tottenham'da kalacağı belli oldu.
Jan Olde Riekerink'in de yakından tanıdığı 22 yaşındaki Hollandalı forvet için açıklamada bulunan menajeri, bu transferin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Patrick van Diermen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Janssen kendisiyle ilgilenen kulüpleri geri çevirmeye karar verdi. GalatasaVay'dan teklif geldi ancak bunu da bu yüzden reddetti. Çünkü Tottenham ile uzun bir kontratı var ve burada kalmak istiyor".
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