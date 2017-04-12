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Guido Albers: Sneijder Fenerbahçe'de asla oynamaz

Hollanda ortaya atılan 'Sneijder Fenerbahçe'ye transfer olacak' iddialarına açıklık getiren menajer Guido Albers, yıldız futbolcunun asla sarı lacivertli kulüpte oynamayacağını ifade etti.

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Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Albers, "Wesley asla Fenerbahçe'de oynamaz. Beni arayanlar olmadı. Fenerbahçe'yle Wesley için yaptığım bir görüşme de yok. Ayrıca teklif gelse bile Wesly, Fenerbahçe'de oynamayı tercih etmeyecektir. Asla Fenerbahçe'de oynamaz" dedi.  

Başarılı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesinin devam ettiğine işaret eden Albers, "Daha önce de söylediğim gibi, Wesley takımını çok seviyor. Sözleşmesine saygı duyuyor. 11'de yer alarak takımına maksimum katkı sağlamak istiyor. 11'de yer almayan her futbolcu üzülür. Wesley de böyle bir üzüntü yaşıyor. Daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.  

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