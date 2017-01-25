Tolgay Arslan, Beşiktaş yönetiminden zam istedi

Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan, sürpriz bir çıkış geldi. Yönetime başvuran oyuncunun menajeri Kees Vos, sözleşme şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Tolgay'ın şu anda 1 milyon 450 bin euro kazandığını ancak transfer edilmek istenen Mehmet Ekici'ye 2 milyon euro teklif edilmesinin oyuncusunu rahatsız ettiğini söyledi. Vos, Tolgay'ın sözleşmesini yenilemek istediğini ama yılda en az 2 milyon euro istediğini yönetime iletti.