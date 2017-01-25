Tolgay Arslan, Beşiktaş yönetiminden zam istedi
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, yönetimden ücretine iyileştirme yapılmasını istedi.
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Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan, sürpriz bir çıkış geldi. Yönetime başvuran oyuncunun menajeri Kees Vos, sözleşme şartlarının iyileştirilmesini istedi.
Tolgay'ın şu anda 1 milyon 450 bin euro kazandığını ancak transfer edilmek istenen Mehmet Ekici'ye 2 milyon euro teklif edilmesinin oyuncusunu rahatsız ettiğini söyledi. Vos, Tolgay'ın sözleşmesini yenilemek istediğini ama yılda en az 2 milyon euro istediğini yönetime iletti.
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