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Tolgay Arslan, Beşiktaş yönetiminden zam istedi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, yönetimden ücretine iyileştirme yapılmasını istedi.

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Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan, sürpriz bir çıkış geldi. Yönetime başvuran oyuncunun menajeri Kees Vos, sözleşme şartlarının iyileştirilmesini istedi. 
 
Tolgay'ın şu anda 1 milyon 450 bin euro kazandığını ancak transfer edilmek istenen Mehmet Ekici'ye 2 milyon euro teklif edilmesinin oyuncusunu rahatsız ettiğini söyledi. Vos, Tolgay'ın sözleşmesini yenilemek istediğini ama yılda en az 2 milyon euro istediğini yönetime iletti.

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