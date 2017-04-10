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Muslera Galatasaray yönetiminden maaşına zam istedi

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, menajeri aracılığıyla sarı kırmızılı yönetimden maaşına zam istedi.

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Galatasaray yönetiminin sözleşme uzatmak istediği kaleci Fernando Muslera'dan şok eden talep geldi.

Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Fernando Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'nın "Zam yaparsanız olur" dediği öğrenildi. İstediği yeni rakam ise dudakları uçuklattı. Halen yılda 3 milyon 575 bin euro kazanan Uruguaylı file bekçisinin ücretinin 4 milyon 250 bin euroya yükseltilmesini istediği gelen haberler arasında. 

Yönetim bu rakamı kabul ederse Muslera; De Gea (7.2 milyon euro), Neuer (7 milyon) ve Buffon'dan (6.5 milyon) sonra dünyanın en çok kazanan 4. kalecisi olacak.

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