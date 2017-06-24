Menajerler Aleksandar Mitrovic'i Fenerbahçe'ye teklif etti
Golcü arayışında olan Fenerbahçe'ye, daha önce Beşiktaş'a teklif edilen Aleksandar Mitroviç önerildi.
İsmi Beşiktaş'la anılıyordu, F.Bahçe'ye teklif edildi!
Beşiktaş’ın peşinde olduğu Aleksandar Mitroviç, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe’ye de teklif edildi.
Newcastle’de umduğunu bulamayan Sırp forvetin yeni sezonda başka bir takımın formasını giymek istediği belirtildi. İngiliz ekibi de 22 yaşındaki golcüyü göndermeye sıcak bakıyor.
Ancak Newcastle 18.5 milyon euroya aldığı Mitroviç için kapıyı 15 milyon eurodan açıyor.
Fenerbahçe ise sadece kiralama yoluyla Mitroviç’i kadrosuna katabileceğini menajerlere iletti.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.