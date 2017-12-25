Menajerler Galatasaray'a Kenedy, Tavares ve Carrillo'yu teklif etti

Fatih Terim’in göreve gelmesiyle transfer çalışmalarına yeni bir yön veren Galatasaray’da acil olarak bir sol bek, sol önde oynayabilecek kanat oyuncusu ve Bafetimbi Gomis’e alternatif olacak bir golcü aranıyor.

Dün Göztepe maçında sol bekte Denayer’e şans veren ve Belçikalı oyuncuyu maç içerisinde sık sık uyaran Fatih Terim, o mevkiye acil transfer isterken, deneyimli teknik adamlara bazı menajerlerden futbolcu önerilerinin de gelmeye başladığı öğrenildi.

Sol bek için 10’a yakın futbolcu takip eden Galatasaray’a Chelsea’de top koşturan Kenedy ve Sao Paulo’da kiralık olarak oynayan Juniors Tavares’in teklif edildiği belirtildi. Her iki futbolcunun maliyetsiz olması sarı kırmızılı kulübün elini rahatlatırken, Gomis’e alternatif golcü olarak Monaco forması giyen Guido Carrillo’nun isminin verilmesi scout ekibini harekete geçirdi. 3 futbolcu hakkında geniş bir rapor hazırlamaya koyulan ve bu raporu Fatih Terim’e iletecek olan scout ekibinin diğer alternatif oyuncuları da gözden geçirdiği belirtilirken, tecrübeli teknik adamın tartışılmayacak ve takımda direkt olarak oynayabilecek yetenekli kramponları istediği ifade edildi.

İşte Fatih Terim’e önerilen 3 futbolcun istatistikleri…

Robert Kenedy: Chelsea’de 3 maçta forma giydi 1 gol attı.

Junior Tavares: Sao Paulo’da 45 maçta forma giydi 3 asist yaptı.

Guido Carrillo: Gomis’in kafa toplarında yetersiz olmasından dolayı teklif edildi. 1,91’lik Arjantinli golcü 2015’te 8.8 milyon euro’ya Estudiantes’ten Monaco’ya transfer olmuştu. Bu sezon 22 maçta forma giyen Carrillo 5 gol attı.