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Menemenspor, Kubilay Kanatsızkuş'u kiraladı

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.

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Bursaspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Kubilay Kanatsızkuş, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Menemenspor'a kiralandı.

Bursaspor ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'un, Menemenspor'a 1 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Yeşil beyazlı takımda Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda ise 11 olmak üzere toplam 52 maça çıkan genç forvet oyuncusu, 11 gol attı, 5 de asist kaydetti. Son olarak MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında yeşil beyazlı formayı giyen Kubilay Kanatsızkuş, performansı nedeniyle taraftardan tepki görmüş ve Teknik Direktör Samet Aybaba da Kubilay'ı kiralık olarak vereceklerini belirtmişti.

(DHA)

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