Meriç Müldür'den Dursun Özbek hakkında çarpıcı ifadeler!

İşte Müldür'ün yazısından öne çıkan çarpıcı o bölüm:

"Bu ülke futbolunda neler gördük, neler yaşadık. Son yıllarda 3 Temmuz’u dilimize doladık da hele hele teşvik priminin suç sayılmadığı dönemlerde ne numaralar döndü.

Galatasaray sezonun 4 haftası geride kalırken İstanbul’da Kayserispor ve Sivasspor ile karşılaştı... Her ikisini de ezici futbol ve net skorlarla geçti.. Kimse dil uzatamaz.. Peki Kayserispor ve Sivasspor İstanbul’da hangi otellerde konakladı? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in sahibi olduğu otellerde...

Bir kez daha altını çizeyim; kimseyi suçlamıyorum. Ne Galatasaray’ı ne rakiplerini...

Şunu da belirtmeliyim ki Sivasspor geçen sezon Süper Lig’de değildi ve İstanbul deplasmanlarında yine aynı oteli tercih ediyordu.

Kayserispor için durum biraz farklı. Kayseri takımı bu sezon iki kez İstanbul’a geldi. Galatasaray lig maçı ve Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçı için. Galatasaray maçı öncesi Dursun başkanın otelinde konakladılar, Beşiktaş maçı öncesi başka bir oteli tercih ettiler.

Eminim ki her kulüp kendi masrafını kendi karşılamıştır. Eminim ki bunlar tesadüftür...

Ama milletin de ağzı torba değil ki büzesin...

Bana bu istihbaratı verenlerin dediği şu mesela:

“Ne bilelim rakip futbolcuların yemeklerine performans etkileyici maddeler konulmadığını!..”

Tüm bunlara kimse tenezzül de etmez, cesaret de edemez.. Ama “İstanbul’da başka otel mi kalmadı?“ diye de sorarlar haliyle... Düşünün bu maçların ligin son haftalarına denk geldiğini... Neler konuşulur, neler neler üretilir...

İstanbul’a Galatasaray’a rakip olarak gelip de Dursun Bey’in otellerinde konaklayacak başka takımlar da var mı acaba?

Bunu Dursun Başkan biliyordur... Ne yapması gerektiğini de...