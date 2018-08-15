Merih Demiral Alanyaspor'da

Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe alt yapısından çıkan ve Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon forması giyen 20 yaşındaki Türk futbolcu Merih Demiral'ı transfer etti.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stoper mevkiine Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral'ı kadroya dahil ettiklerini söyledi. Transferin hem kulübe, hem de Merih'e hayırlı olmasını dileyen başkan Çavuşoğlu, "İyi bir sezon geçireceğine inanıyorum. Kendisi Ümit Milli Takımı'nda da oynuyor. Sezon sonunda bonservisini alabilme şansımız da var. Allah utandırmasın" dedi.

Merih Demiral ise, "Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. İnşallah Alanyaspor camiasını en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz adına güzel bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Yönetim kurulumuz, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 20 yaşındaki stoper Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiraladı. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Merih Demiral, kendisini 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile renklerimize bağlayan imzayı tesislerimizde düzenlenen törende attı.