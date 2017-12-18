Mert Çetin'den Tudor'a teşekkür
Galatasaray'da uzun yıllardır görev alan tercüman Mert Çetin, görevine son verilen Igor Tudor'a teşekkür etti.
Galatasaray Kulübü tercümanlarından Mert Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor'a veda mesajı paylaştı.
Igor Tudor'un Galatasaray'a geldiği günden bu yana tercümanlığını yapan Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Hırvat teknik adam ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Her şey için teşekkürler hocam" notunu düştü.
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