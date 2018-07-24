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Mert Nobre, Gençlerbirliği'nde

Dün gece BB Erzurumspor'la yollarını ayıran Mert Nobre, Gençlerbirliği'yle anlaştı.

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Dün gece BB Erzurumspor'la yollarını ayıran Mert Nobre, Gençlerbirliği'yle anlaştı. Başkent ekibi Brezilya golcü ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı...

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