Mert Nobre, Gençlerbirliği'nde
Dün gece BB Erzurumspor'la yollarını ayıran Mert Nobre, Gençlerbirliği'yle anlaştı.
Dün gece BB Erzurumspor'la yollarını ayıran Mert Nobre, Gençlerbirliği'yle anlaştı. Başkent ekibi Brezilya golcü ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı...
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