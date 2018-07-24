Mert Nobre: Hiçbir yerde böyle saygısızlık görmedim

Erzurumspor'un kaptanlarından olan ve takımı önce 1. Lig'e ardından da Süper Lig'e çıkaran isimlerin başında gelen Mert Nobre kadro dışı bırakılmasının ardından yaşadıklarını Instagram hesabından yaptığı paylaşımda anlattı ve yönetime tepki gösterdi. etti.

37 yaşındaki futbolcu bu durumun prim ya da alacak yüzünden olmadığını ifade ederken şu açıklamayı yaptı;

"Hakkımızda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ben ve diğer takım kaptanımız Burhan Eşer ile ilgili çıkarılan bilinçli ya da bilinçsiz haberlere burdan yanıt vermek istiyorum.

Kadro dışı kalma sebebi olarak gösterilen, şampiyonluk primi alacaklarımızı alamamış olmamızdan ötürü takımı idmana çıkarmama nedeni gösterilmektedir. Bu gerçegi yansıtmamaktadır. Ne biz kaptanlar olarak ne de diğer takım arkadaşlarımız parayı ön plana koymamışızdır. Yönetimin bize defalarca söz verip ödemeleri (zamanında) yapmamasında bile fedakarlık edip zor şartlarda herzaman Erzurumsporun başarısı için ter dökmüşüzdür.

Takım idmanı 19-07 tarihinde saat 18.30 da planlanmıştı, ancak bi kaç takım arkadaşımızın uçuşlarının gecikmesinden ötürü hocamızın takım halinde idmana çıkma isteğinden ötürü idman saat 19.30 a alınmıştır. Erzurumda takımımızın yeni sezonda ilk idmanı olduğundan ötürü taraftarlarımızın yoğun ilgisi vardı idmana. Taraftarlarımız idman saatinin 19.30 a alındığından haberi olmaması bi yana kulup içinden gönderilen yanlış haberle takımımız taraftarlardan yoğun tepki görmüştür. İdman dönüşü otele vardığımızda yönetim tarafından bize ulaştırılan kadro dışı kağıdıyla büyük bi şok yaşadık. Biz uzun ve başarılı bi kariyer sahibi olan iki kaptan kariyerimiz boyunca kadro dışı kalmamıştık hicbir yerde. Ertesi gün otelden ayrılmamız istendi ve oteli terk ettik. Ve bi sonun başlangıcı böyle başladı.

Futbolda ayrılıklar vardır ve herzaman olacaktır. Ben büyük kulüplerde oynadım ve ayrıldım. Hiçbir yerde bukadar saygısız bi şekilde ayrılmak zorunda kalmadım, benimle alakalı çıkarılan yanlış yalan haberler, karalamalaya calışmaları beni derinden üzmüştür. Ben hayatım boyunca paraya hiçbir zaman önem vermemişimdir. Paraya değer verseydim iki yıl önce Erzurumspora gelmezdim. İsviçrede Erzurumspordan kazandığım paranın iki katını kazanıyordum. Erzurumspor gelip hedeflerini anlattığında bende bu projenin içinde olup başarılar elde etmek istedim ve Erzurumspora geldim. İki yıl içinde olan kulüpsel olumsuzluklara rağmen her zaman profesyonel davranıp takım arkadaşlarım ve hocalarımızla iki yılda iki şampiyonluk yaşadık ve Erzurumsporu hak ettiği Süper lige çıkardık.

Bu şekilde ayrılıyorum ne beklerdim ne de isterdim... Kalbi kırık bir şekilde Erzurumspor 'dan ayrılıyorum. Hayatımda en deger verdiğim SAYGI'dan uzak bir şekilde burada bulunduğum süre içerisinde bana her zaman destek veren Erzurumspor 'un büyük taraftarına teşekkür ederim. Erzurumspor 'a yeni sezonda başarılar dilerim. Dadaş NOBRE"