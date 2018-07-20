Mert Nobre ve Burhan Eşer kadro dışı kaldı!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da antrenmana geç kaldıkları gerekçesiyle Mert Nobre ve Burhan Eşer süresiz kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, antrenmana geç kaldıkları gerekçesiyle Mert Nobre ve Burhan Eşer'i süresiz kadro dışı bıraktı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu kulüp disiplin talimatının "Antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek" içeriğini taşıyan ilgili maddesi gereğince Mert Nobre'ye 4 bin 166 avro, Burhan Eşer'e de 23 bin 333 lira para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca iki futbolcunun bu davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.
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