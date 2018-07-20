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Mert Nobre ve Burhan Eşer kadro dışı kaldı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da antrenmana geç kaldıkları gerekçesiyle Mert Nobre ve Burhan Eşer süresiz kadro dışı bırakıldı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, antrenmana geç kaldıkları gerekçesiyle Mert Nobre ve Burhan Eşer'i süresiz kadro dışı bıraktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu kulüp disiplin talimatının "Antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek" içeriğini taşıyan ilgili maddesi gereğince Mert Nobre'ye 4 bin 166 avro, Burhan Eşer'e de 23 bin 333 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki futbolcunun bu davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.

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